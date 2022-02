Cea mai mare licitație lansată vreodată în România pentru un tronson de autostradă riscă să fie suspendată Documentația slaba facuta pe baza unui studiu de fezabilitate de acum 14 ani ar putea sa duca la suspendarea celei mai mari licitații lansate vreodata in Romania. Unul dintre drumarii interesați de construirea celor 37 de kilometri de șosea rapida dintre Cornetu și Tigveni, parte din Autostrada Sibiu-Pitești, critica dur in contestația depusa documentația tehnica pusa la dispoziție de Compania de Administrare a Infrastructurii, dar și raspunsurile tardive și incomplete pe care le-au primit de la angajații companiei. Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…

Sursa articol si foto: digi24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CNAIR anunta ca asocierea de companii turce Mapa Insaat Ve Ticaret AS – Cengiz Insaat Sanayi Ve Ticaret AS a fost desemnata castigatorul licitatiei pentru proiectarea si executia lucrarilor de constructie a sectiunii 2 din autostrada Sibiu - Pitesti, intre Boita si Cornetu, cu pretul de 4,25 miliarde…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, susține ca CNAIR (Compania de Autostrazi) și-ar fi depașit capacitatea de gestionare a proiectelor, avand in vedere numarul mare de obiective de investiții in transportul rutier. ”Este clar ca, la ora actuala, CNAIR și-a depașit capacitatea de gestionare a…

- Gigantul Booking.com, platforma de rezervari de spatii de cazare online, este in proces de inchiriere a unui nou sediu in Romania in zona Tineretului din Bucuresti, unde vrea sa amenajeze un centru regional de servicii, pentru care vor lucra peste 700 de angajati, potrivit unor surse din piata imobiliara,…

- Pana in 2030 este planificata construirea și completarea mai multor autostrazi din Romania, conform Planului Investițional 2020-2030. La finalul lui 2021, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a publicat un clasament cu tronsoanele de autostrazi in lucru și cu punctajul acestora. Pe primul loc…

- Pana in 2030 este planificata construirea și completarea mai multor autostrazi din Romania, conform Planului Investițional 2020-2030. La finalul lui 2021, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a publicat un clasament cu tronsoanele de autostrazi in lucru și cu punctajul acestora. Pe primul loc…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a transmis, marti, ca termenul de depunere a ofertelor pentru procedura de achizitie publica Proiectare si executie „Autostrada Sibiu – Pitesti, Sectiunea 3: Cornetu – Tigveni”, a fost prelungit pana la data de 20 ianuarie 2022.

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a prelungit, pana la 20 ianuarie 2022, termenul de depunere a ofertelor pentru proiectarea si executia Sectiunii 3 a autostrazii Sibiu- Pitesti, Cornetu - Tigveni, conform unui comunicat remis, marti, AGERPRES. "Aceasta decizie va permite…