„Cea mai mare lecție din lume” este despre schimbările climatice și poluare Cu prilejul Zilei internaționale a drepturilor copilului, sarbatorita pe 20 noiembrie, UNICEF invita elevii și profesorii din Romania sa ia parte la „Cea mai mare lecție din lume”, un proiect care aduce in atenție schimbarile climatice și poluarea. UNICEF invita și in acest an elevii și profesorii din Romania sa participe la „Cea mai mare lecție din lume”, un proiect care promoveaza utilizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabila in procesul de invațare, astfel incat copiii sa poata contribui la un viitor mai bun pentru toți. Proiectul „Cea mai mare lecție” este despre schimbarile climatice și… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un proiect de ordonanța de urgența pus in dezbatere publica de Ministerul Afacerilor Interne prevede introducerea a doua noi situații in care un autoturism poate fi radiat din circulație. Astfel, daca vor intra in vigoare aceste prevederi, mașina va putea fi radiata din circulație automat. Proiectul…

- Reprezentanti ai autoritatilor publice centrale, ai mediului de afaceri si ai societatii civile vor discuta, in cadrul unui forum, despre provocarile cu care se confrunta Ucraina din perspectiva a trei piloni importanti: reconstructia, apararea si reabilitarea fizica si mentala a victimelor razboiului.…

- Fotograful Rares Besliu a prezentat in 28 de imagini de impact schimbarile climatice de la Polul Nord. Expozitia „La NORD de cuvinte”, cu imagini fabuloase din Svalbard si Gronelanda, a fost deschisa in Piata Amzei 17 in cadrul Bucharest Photofest, potrivit news.ro.Proiectul „La NORD de cuvinte”…

- Automecanica Mediaș lanseaza primul autobuz electric produs in Romania, la cea mai mare expoziție internaționala din domeniul autobuzelor și autocarelor de la Bruxelles. Prototipul este expus la Busworld Europe, cea mai mare expoziție internaționala din domeniul autobuzelor și autocarelor, se arata…

- Invațamantul privat din Romania: Cat caștiga cadrele didactice și ce diferențe exista Informațiile sunt puse la dispoziție de platforma de recrutare eJobs și ofera o perspectiva detaliata asupra veniturilor din acest domeniu, relateaza alba24.ro. Intr-un context marcat de discuții privind modificarile…

- Salariile angajaților din invațamantul privat din Romania: cat caștiga cadrele didactice și ce diferențe exista Intr-un context marcat de discuții privind modificarile fiscale și alocațiile de hrana pentru angajați, datele recente dintr-un index salarial elaborat de o platforma de recrutare online dezvaluie…

- “Construcția și finalizarea centrelor pentru mari arși reprezinta o componenta importanta a proiectelor de investiții și de dezvoltare a sistemul sanitar din Romania, pe care le deruleaza Ministerul Sanatații in parteneriat cu autoritațile locale din intreaga țara. Responsabilitatea, profesionalismul…