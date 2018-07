Stiri pe aceeasi tema

- Ryanair anuleaza 600 de zboruri saptamana viitoare din cauza unei greve de amploare anunțata de angajații companiei. Peste 100.000 de pasageri vor fi afectați de anularea a 12% dintre zborurile care vor avea loc pe 25 și 26 iulie, scrie Reuters. Compania aeriana irlandeza a anunțat intr-un comuniat…

- Aproximativ 100 din cei 350 de piloti irlandezi ai Ryanair au declansat joi prima lor greva, cerand un sistem de salarizare mai transparent, promovari si transferuri, in vederea limitarii a ceea ce sindicatul FORSA/IALPA sustine ca ar fi libertatea excesiva a conducerii de a dispune de carierele angajatilor.…

- Ryanair, cea mai mare companie low-cost din Europa , a anulat, joi, 30 dintre cele 290 de zboruri din Irlanda, dupa ce discuțiile sindicale privind imbunatațirea condițiilor de munca s-au incheiat fara niciun acord, iar 27% dintre piloții sai irlandezi au declanșat o mișcare de protest de 24 de ore.…

- Cele mai afectate vor fi zborurile intre Irlanda si Marea Britanie, in conditiile in care Ryanair se confrunta cu prima greva, dupa ce in decembrie a recunoscut pentru prima data sindicatele.Operatorul aerian a dat vina pe sindicatul Forsa pentru esecul negocierilor, care au durat sapte…

- In Italia, personalul navigant va fi in greva in ziua de 25 iulie, in timp ce angajatii din Spania, Portugalia si Belgia vor protesta in perioada 25-26 iulie, au anuntat sindicatele CNE/LBC (Belgia), SITCPLA si USO (Spania), SNPVAC (Portugalia) si Ultrasporti (Italia). Acestea sustin ca si pilotii…

- Sindicatele care reprezinta personalul navigant al Ryanair din Spania, Portugalia si Belgia au anuntat joi declansarea unei greve de doua zile la sfarsitul lunii iulie, transmite Reuters. Piloții au avertizat, totodată, că ar putea urma noi mişcări de protest dacă cea mai…

- Personalul navigant al Ryanair, cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa, pregateste greve coordonate in Spania, Italia, Portugalia si Belgia, iar joi va fi anuntata data miscarilor de protest, a afirmat un oficial al sindicatului spaniol SITCPLA, transmite Reuters. Marţi, piloţii…

