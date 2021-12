Stiri pe aceeasi tema

- Adela Popescu a ramas acasa impreuna cu cei trei baieți, in timp ce soțul ei se afla in Thailanda, unde au loc filmarile pentru noul sezon „Insula Iubirii”. Vedeta de la Pro TV se descurca de minune cu organizarea micuților, iar recent, aceasta le-a dezvaluit fanilor, ce a ajuns sa faca seara, inainte…

- In aceasta perioada, Radu Valcan se afla in Thailanda, acolo unde se filmeaza noul sezon „Insula Iubirii”, chiar daca ține permanent legatura cu soția lui, Adela Popescu, distanța nu este ușoara. In urma unui gest facut de vedeta Pro TV, soțul ei a fost la un pas de a lua o decizie radicala. Mai in…

- In aceasta perioada, Radu Valcan se afla departe de familia lui, in Thailanda, unde filmeaza pentru un nou sezon „Insula Iubirii”, ce se va difuza la inceputul anului viitor. Cu toate astea, prezentatorul TV nu uita sa iși suprinda soția. Astfel ca, Adela a avut parte de o surpriza din partea soțului…

- In aceasta perioada, Radu Valcan se afla in Thailanda, unde filmeaza pentru noul sezon „Insula Iubirii”, ce se va difuza anul viitor. Chiar daca sunt departe unul de altul, prezentatorul TV și soția lui, Adela Popescu, iși transmit diverse mesaje, prin intermediul contului de socializare. „Am ințeles…

- Insula Iubirii a invitat in capcana seducției noi cupluri care vor sa traiasca experiența care a schimbat viețile multor perechi de indragostiți. Radu Valcan si echipa de filmare, alaturi de concurentii si ispitele noului sezon au ajuns deja in Thailanda, acolo unde se va filma cel mai nou sezon al…

- Insula Iubirii a primit cu brațele deschise noi cupluri care vor sa traiasca experiența care a schimbat viețile multor perechi de indragostiți. Radu Valcan si echipa de filmare, alaturi de concurentii si ispitele noului sezon au ajuns deja in Thailanda, acolo unde se va filma cel mai nou sezon al reality…

- Veste de senzație pentru fanii show-ului Insula Iubirii. Au inceput filmarile pentru sezonul 6 al celui mai fierbinte reality show de la Antena 1, iar Radu Valcan a fost cel care a anunțat printr-o imagine neașteptata.

- Adela Popescu este una dintre cele mai vocale și sincere vedete din Romania, lucru foarte apreciat de admiratorii ei, care mereu știu ce se intampla in viața divei. Astfel ca, pusa in fața unei intrebari dificile, prezentatoarea a vorbit despre a patra sarcina. Mai vrea sau nu soția lui Radu Valcan…