- Rusia acționeaza extrem de agresiv dupa explozia podului Kerci, care leaga țara de Peninsula Crimeea. Potrivit oficialilor ruși, sambata dimineața a avut loc un „atac terorist” comandat de Ucraina, care a provocat distrugerea unei mari parți a simbolului anexarii Crimeei la Rusia. Ca raspuns la aceasta…

- De foarte mulți ani, in Romania traiesc peste un milion de pensionari cu venituri de cateva sute de lei. In cazul acestor categorii sumele de bani sunt sub nivelul de subzistența. Din acești peste un milion, fac parte și cei care, in trecut, lucrau in agricultura. Dar cați sunt din acest domeniu, ramane…

- Tragedie in Olt unde un barbat de 58 de ani a murit la Spitalul Județean de Urgența Slatina. Diagnosticul, confirmat dupa decesul pacientului, a fost acela de intoxicație cu toxina botulinica. Barbatul mancase pește gatit acasa si apoi i s-a facut rau.Barbatul a ajuns la Spitalul Județean de Urgența…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, afirma ca Romania poate spera la o sustinere „consecventa si ferma” din partea Germaniei pentru aderarea la Spatiul Schengen. Potrivit unui comunicat transmis de Ministerul Afacerilor Externe (MAE) si preluat de Agerpres, Bogdan Aurescu a deschis duminica,…

- Risipa alimentara a crescut cu 7% in ultimul deceniu, in ciuda masurilor luate de mai multe tari pentru a preveni acest lucru. Practic, aproape jumatate din cantitatea de alimente produse in lume ajunge sa nu fie consumata, potrivit celor mai recente estimari, scrie Antena3. Informațiile sunt cu atat…

- Lasand deoparte contabilii, președintele Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura (CCIA) a fost singura persoana provenita din mediul privat care a luat cuvantul la festivitatea organizata la mijlocul saptamanii de Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania (CECCAR).

- Aceasta a fost una din concluziile principale ale vizitei de lucru a Comisiei Europene (CE) – 19-20 iulie, desfașurata la sediul MADR, formulata chiar de Dl. Diego Canga Fano – consilier principal DG AGRI (Direcția Generala pentru Agricultura și Dezvoltare Rurala), responsabil de Planul european de…

- Confruntați cu seceta, agricultorii cer ajutorul statului. Ministrul Agriculturii, Petre Daea sustine insa ca nu se impune declararea starii de calamitate in Agricultura si ca Romania are suficient grau pentru a asigura consumul pentru anul urmator.