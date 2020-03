Stiri pe aceeasi tema

- Angajatii Ford Craiova vor fi trimisi în somaj tehnic din cauza coronavirusului și vor primi 78% din salariu, au declarat, pentru Mediafax, reprezentanții Sindicatului fabricii. Aici lucreaza peste 6.000 de persoane. Angajatii fabricii de masini Ford din Craiova, vor fi trimisi în somaj…

- Producatorul italian de cravate, Talarico Cravatte, a anunțat ca va fabrica maști de protecție impotriva coronavirusului utilizand resturi de materiale textile, noteaza platforma adnkronos.com. "Am decis sa producem maști de protecție din materiale textile. Chiar daca nu sunt omologate, cu siguranța…

- Producatorul de bere Heineken Mexico si Enel Energia Mexico (EEM), filiala a Grupului energetic italian Enel au anuntat vineri un acord prin care, in urmatorii zece ani, cea din urma va furniza companiei olandeze energie 100% verde din portofoliul eolian si solar al Enel Green Power, filiala specializata…

- Producatorul american de automobile electrice a anuntat in noiembrie 2019 ca va construi o gigafabrica in Gruenheide, in landul Brandenburg din estul Germaniei. Decizia instantei administrative a landurilor Berlin si Brandenburg survine dupa ce autoritatea pentru mediu a landului a aprobat taierea a…

- Producatorul de incaltaminte Clujana a iesit din insolventa dupa doi ani de la deschiderea procedurii, a anuntat administratorul judiciar CITR, care s-a ocupat de salvarea acestui brand cu o istorie de...

- Producatorul de electrocasnice De Longhi a anunțat achiziția unei fabrici in localitatea Madaras, judetul Bihor, unde vrea sa angajeze 500 de persoane in producție.Platforma industrala are 25.000 de metri patrați. ”Tranzactia este menita sa sprijine cresterea organica urmarita de grup pentru principalele…

- Grupul german Ara Shoes, unul dintre cei mai mari producatori locali de pantofi, va inchide in luna aprilie una dintre cele doua fabrici pe care le deține in Romania, noteaza Ziarului Financiar.Este vorba despre fabrica de la Simleul Silvaniei, judetul Salaj, dar Ara Shoes va renunta și la o parte dintre…

- Producatorul auto francez Renault va prelungi perioada de oprire a fabricii sale din Wuhan pana la 13 februarie, respectand indrumarile guvernului chinez cu privire la coronavirus pentru angajații din oraș, a declarat o purtatoare de cuvant a companiei, citata de Reuters, conform Mediafax.Uzina…