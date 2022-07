Stiri pe aceeasi tema

- Barry Callebaut, cel mai mare producator de ciocolata din Elveția și unul dintre cei mai importanți jucatori din lume pe piața de profil, a fost nevoit sa inchida fabrica din Wieze, Belgia, a informat site-ul postului public helvet, SRF . Potrivit unui purtator de cuvant, Salmonella a fost descoperita…

- O casa pe plaja de pe coasta Carolinei de Nord a fost filmata in timp ce se prabușea in ocean din cauza mareelor mari și a vantului puternic. Proprietatea a fost una dintre cele doua case nelocuite care au cazut in aceeași zi, a precizat Serviciul Parcurilor Naționale din SUA, care a avertizat vizitatorii…

- Douazeci și șase de persoane au fost ucise intr-o coliziune in regiunea Rivne, in vestul Ucrainei, in care au fost implicate un autobuz, un microbuz și un camion cu combustibil care a explodat in urma accidentului, a anunțat Ministerul de Interne. Printre persoanele decedate in urma coliziunii, se numara…

- O analiza realizata de Revolut arata ce cheltuieli de Paște au avut romanii in anul 2022. In vacanța de Paște (12 – 27 aprilie 2022), clienții Revolut din Romania au cheltuit cele mai mari sume cu divertismentul. Astfel, 18 la suta din volumul total al plaților facute cu Revolut s-au referit la acest…

- Combinatul chimic Azomureș, cel mai important producator de ingrasaminte utilizate de agricultura si industria romaneasca și, totodata, cel mai mare consumator de gaze din țara, a anunțat marți ca va relua producția de ingrașaminte și de produse pentru industrie de la inceputul lunii mai. Potrivit…

- In a doua zi de Paști, un conducator auto a fost prins cu o alcoolemie de 3,34 mg/litru alcool pur in aerul expirat. „A doua zi de Paște 2022 Ce parere aveți despre valoarea prezentata? Noi spunem ca este o valoare demna de stat „prin curte”, nu la volanul unui autovehicul!”, precizeaza cei de la Poliție.…

- Prințul William și Kate ai Marii Britanii s-au alaturat duminica, 17 aprilie, celorlalți membri ai familiei regale pentru slujba anuala de Paște de la Capela Sfantul Gheorghe din Castelul Windsor, in apropiere de Londra. Regina nu a participat la tradiționalul eveniment regal. Monarhul, care implinește…

- Preturile productiei industriale au crescut in februarie cu 43,8% comparativ cu aceeași luna a anului trecut, arata datele publicate azi de Institutul Național pentru Statistica. S-au inregistrat majorari uriașe la extractia petrolului brut si a gazelor naturale, dar și la energie. In luna februarie…