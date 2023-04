Stiri pe aceeasi tema

- Companiile germane de asigurari Allianz si Munich Re au reinnoit acoperirea pentru gazoductul Nord Stream 1 controlat de Rusia, ceea ce semnaleaza ca o repunere in functiune a acestei conducte afectata de un presupus sabotaj nu este exclusa, au declarat pentru Reuters mai multe surse din apropierea…

- Rosneft rusesc și Indian Oil Corp au decis sa renunțe la referința europeana Brent și sa treaca la Dubaiul asiatic in ceea ce privește prețurile in tranzacțiile pentru furnizarea de petrol rusesc, scrie Reuters in exclusivitate, citand surse apropiate de chestiune.Potrivit Reuters, Rosneft va dubla…

- Anchetatorii germani inca nu au nicio dovada in aceasta etapa ca Rusia a fost in spatele exploziilor de la gazoductele Nord Stream 1 si 2 din Marea Baltica, informeaza sambata agentia DPA.

- Tranzitul de gaze din Rusia catre Europa via Ucraina a crescut miercuri dimineața pentru prima data in ultimele saptamani, in condițiile in care diferențele de preț au devenit mai favorabile pentru a stimula fluxurile, scrie hellenicshippingnews.com. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Germania este inca la ani distanța de inlocuirea importurilor de gaze rusești prin conducte cu capacitați de gaz natural lichefiat. Germania a invațat lecția de la dependența prea mare de Rusia, a declarat cancelarul Olaf Scholz, dar țara trebuie sa-și „construiasca rezerve” fara a importa de la ruși.…

- O ancheta Rise Project din 2016 arata cum Ion Țiriac și-ar fi pus toata averea intr-o fundație privata din Panama, in care era membru și Klaus Mangold, om de afaceri german in stransa legatura cu companiile rusești. Avocatul fostului tenisman spunea pe atunci ca fundația este practic testamentul financiar…

- Ungaria a platit in octombrie 2G22 cu 8% mai mult pentru gazele din Rusia fata de cat ar fi costat acestea pe piata europeana, in pofida faptului ca Moscova a promis ca le va vinde Budapestei la o cincime din valoarea la care se tranzactioneaza in Europa, a anuntat marti… Citește articolul complet Presa…