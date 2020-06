Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Donald Trump a decis sa prelungeasca "pauza" de eliberare a "cartilor verzi" (green card) pana la sfarsitul anului si sa suspende acordarea mai multor categorii de vize pentru munca, ca parte a unei actiuni de protejare a lucratorilor americani pe fondul crizei economice provocate de epidemia…

- Prioritatea PNL dupa sfarșitul pandemiei trebuie sa fie susținerea masiva a candidatului desemnat pentru Primaria Capitalei, Nicușor Dan, care va reuși sa o invinga pe Gabriela Firea, a scris deputatul PNL Ovidiu Raețchi pe contul sau de Facebook:Vezi și: Profesorul Vasile Astarastoae: Am…

- Greta Thunberg apare in noul clip Pearl Jam si anunta sfarsitul lumii La 17 ani, Greta Thunberg este cea mai tanara activista pentru mediu. A devenit celebra pe intreg mapamondul dupa ce i-a mustrat public pe marii lideri ai planetei. Iar asta i-a adus, la finele anului trecut, titlul de Persoana Anului…

- Mii de angajati britanici vor trebui sa participe la munci agricole in actualul sezon, in conditiile in care cetatenii din tari ale Uniunii Europene nu se pot deplasa in Marea Britanie din cauza restrictiilor antiepidemice, afirma George Eustice, ministrul britanic al Mediului, citat de Reuters și Mediafax.