Stiri pe aceeasi tema

- Bestia din Est 2.0 s-a abatut weekend-ul acest asupra Europei cu un nou val de frig, ploi inghetate si ninsori. In Ungaria este cod rosu de ninsori si viscol, Croatia a declarat stare de urgenta din cauza inundatiilor. In Ucraina sunt prognozate ploi, caderi de zapada insemnate cantitativ si viscol,…

- Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale (MCSI) va cheltui mai mult de 2 milioane de lei pe studii si analize din care sa afle, printre altele, daca Romania are nevoie de o noua autoritate. Aceasta ar urma sa certifice magazinele online de incredere, din care romanii pot cumpara…

- Primavara este tot mai aproape de noi si dovada consta in temperaturile pozitive si tot mai multe zile insorite care ne indeamna sa petrecem timpul in aer liber. Una dintre cele mai indragite activitati in aer liber, de care se bucura atat adultii cat si cei mici, este mersul pe bicicleta,…

- Extinderea tehnologiei in tot mai multe domenii risca sa lase in urma cele mai sarace natiuni ale Europei, precum si regiunile cele mai sarace, dar si lucratorii necalificati, adancind si mai mult discrepantele economice la nivelul Uniunii Europene, arata un nou raport al Bancii Mondiale.

- Gabriel Liiceanu si Horia-Roman Patapievici au deschis, sambata, conferintele „Despre lumea in care traim”, organizate de Fundatia Humanitas Aqua Forte. Cei doi au vorbit despre „splendoarea Europei”, facand o incursiune in izvoarele culturii europene, si vorbind despre valorile universale care s-au…

- "Vrem sa introducem ceva asemanator cu un Schengen militar in Europa, care ar permite miscarea rapida si directa (a trupelor - n.r.), fara mare birocratie si cu o viteza mai mare", a spus von der Leyen, inaintea unei reuniuni a ministrilor apararii din cadrul NATO la Bruxelles. Germania s-a oferit sa…

- Europa se va confrunta in scurt timp cu probleme in a-si satisface necesitatile in crestere de gaze naturale, daca va incerca sa se bazeze pe importurile din SUA, in loc sa majoreze achizitiile din Rusia, a declarat, vineri, pentru Reuters, un oficial de la Gazprom.Citește și: Imagini emotionante…

- Uniunea Europeana nu are inca suficienta vointa politica pentru anularea sau reducerea sanctiunilor internationale impotriva Rusiei, a declarat vineri reprezentantul permanent al Rusiei la UE, Vladimir Chijov, relateaza site-ul agentiei Tass. "Uniunea Europeana nu a introdus noi sanctiuni.…