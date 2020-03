Stiri pe aceeasi tema

- Angajatorii din Spațiul Economic European ofera, prin intermediul rețelei EURES Romania, 685 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Spania – 550 locuri de munca pentru: muncitor in agricultura; Norvegia – 43 locuri de munca pentru: bucatar/preparator pizza,farmacist, instalator, lucrator in producție,…

- Sute de zboruri au fost anulate in Germania din cauza unei furtuni care a provocat haos in nordul Europei, unde zeci de mii de case au ramas fara electricitate din cauza vanturilor puternice si cel putin o persoana a murit, informeaza DPA. Furtuna, cunoscuta sub numele de "Sabine" in Germania si de…

- Se deschid porțiel pentru studenții Romanieie! Cei care doresc sa lucreze in Germania pe perioada vacantei de vara pot aplica pentru ocuparea unui post prin intermediul Agentiei Municipale pentru Ocuparea Fortei de Munca (AMOFM) Bucuresti, pana pe data de 14 februarie 2020, conform Agerpres

- Agentia Nationala a Ocuparii Fortei de Munca a anuntat inceperea, de luni, 13 ianuarie 2020, a perioadei de inregistrare a aplicatiilor in programul destinat studentilor care doresc sa desfasoare o activitate lucrativa pe teritoriul Germaniei pe perioada vacantei de vara, minim 2 luni. Pentru…

- Ȋncepe perioada de ȋnregistrare a aplicațiilor studenților care doresc sa lucreze ȋn Germania pe perioada vacanței de vara. Anunțul este facut de Agenția Naționala a Ocuparii Forței de Munca pentru studenții care doresc sa desfașoare o activitate lucrativa pe teritoriul Germaniei pe perioada…

- ​ Angajatorii din Spațiul Economic European/Uniunea Europeana ofera, prin intermediul rețelei EURES Romania, 451 locuri de munca vacante, la data de 16 decembrie 2019, dupa cum urmeaza: 1) Franța – 17 locuri de munca vacante: mecanici auto, vopsitori auto, tinichigii auto; 2) Germania – 120 locuri de…

- Cel mai semnificativ declin al industriei germane din ultimul deceniu va afecta cresterea economiei cel putin pâna în 2020, deoarece cererea interna începe sa fie afectata de slabirea pietei fortei de munca, avertizeaza Banca Centrala a Germaniei (Bundesbank), potrivit DPA si Bloomberg,…

- Decizia pronuntata miercuri confirma o prima hotarare datand din decembrie 2015, potrivit careia orice cetatean al UE, chiar si fara un loc de munca, care traieste mai mult de sase luni in Germania, are dreptul la asistenta sociala. Potrivit Constitutiei germane, tara trebuie sa asigure…