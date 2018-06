Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai mare datorie externa a Romaniei din intervalul 2007-2016 a fost inregistrata in 2013, cand a ajuns la aproape 124 de miliarde de dolari, arata datele centralizate de Banca Mondiala. Defalcata, datoria din 2013 se imparte in trei categorii: cea a datoriei private negarantate, cu…

- Datele a peste 112.000 de utilizatori Facebook din Romania au fost accesate ilegal de compania de consultanta Cambridge Analytica, a declarat un purtator de cuvant al retelei de socializare citat de publicatia “Times of Malta”, citata de Mediafax. Datele a 2,7 de milioane de utilizatori Facebook din…

- Consiliul Investiorilor Straini a dat publicitații rezultatele unui sondaj intern care arata ca increderea in mediul de afaceri din Romania a continuat sa scada, in ciuda faptului ca 54% dintre respondenți se așteapta ca veniturile lor sa creasca in acest an. ”Peste 70% dintre respondenți spun ca evoluțiile…

- Procurorii DNA Brașov pregatesc un nou dosar penal important. Anchetatorii au cerut, pe la mijlocul luni martie, de la Hidroelectrica mai multe documente din perioada 2009 – 2010 in cadrul cercetarilor care le fac intr-un dosar penal deschis anul acesta. Astfel, procurorii au cerut toate actele de inființare…

- Președintele Senatului Calin Popescu Tariceanu a lansat vineri un atac dure la adresa generalului (r) SRI Florian Coldea, dar și la adresa deputatului PNL Marilen Pirtea, care, din postura de rector al Universitatii de Vest din Timisoara, l-a invitat pe Coldea sa le predea stundetilor. “Mi se pare…

- Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor, a anuntat miercuri ca l-a propus pe Ionut Misa, fost ministru in Guvernul Tudose, in functia de presedinte al ANAF. Acesta a inaintat propunerea premierului Viorica Dancila. Ionut Misa a activat in cadrul Directiei Generale de Finante Publice (AFP) Constanta,…

- Șefa Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Laura Codruța Kovesi, și adjunctul acesteia, Marius Iacob, sunt audiați, miercuri, de la ora 10.00, in Secția pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Audierile nu sunt publice. “Este o procedura care nu este…

- Primaria Sectorului 5 a semnat, marți, un Acord de asistența tehnica cu Banca Mondiala, extrem de important pentru demararea unor investiții masive in dezvoltarea economica sustenabila a sectorului. Concret, acordul semnat ofera suportul tehnic pentru demararea celor mai mari proiecte de dezvoltare…