Stiri pe aceeasi tema

- Studiu KeysFin Piața locala a vinului a insumat aproximativ 1,8 miliarde lei in 2019, scaderea fiind de 11,4% fața de 2018, iar in 2020 trendul va continua, pana la o cifra de afaceri de aproximativ 1,7 miliarde lei, potrivit estimarilor specialiștilor KeysFin. Deși afacerile au scazut, rezultatul net…

- Romanii au pus deoparte 59 de euro pe luna in 2020, cu 6% mai mult decat in 2019, fiind pe locul secund dupa rata de crestere, depasiti de cehi si sarbi, ambii cu un avans de 9%, arata o analiza a Erste Group in regiune. Citește și: LISTA deputatilor si senatorilor - Cum se impart pe judete…

- Modelul creat de o organizatie caritabila este aproape sold-out, dupa ce vanzarile s-au triplat in decurs de 24 de ore de la aparitia imaginilor cu femeia la centrul medical la care a fost vaccinata. Dupa ce imaginile au fost preluate de media din intreaga lume, stirile legat de vaccinare au fost in…

- Apple se confrunta cu o noua acțiune in instanța in Europa, din cauza controversatei sale practici care a avut drept efect incetinirea funcțiilor telefoanelor iPhone mai vechi, scrie CNN.Mai mulți europeni care dețin telefoane iPhone s-au unit pentru a da in judecata compania Apple pe care o acuza ca…

- Benfica Lisabona este clubul care a vandut de aproape un miliard de euro in ultimul deceniu, cei mai mulți fotbaliști dintre cei plecați fiind crescuți la propria academie de juniori. Benfica a dovedit in ultimul deceniu ca este un club care se poate finanța prin sumele incasate in urma unor transferuri…

- Investitorii se asteptau la venituri mai mici din partea smartphone-urilor iPhone, din cauza lansarii cu intarziere a acestora, dar impactul a fost peste asteptari, generand un declin de 20.7% al vanzarilor, la 26,4 miliarde de dolari. In pofida intarzierilor, Apple a depasit in mare parte estimarile…

- 132.933 unitați vandute in perioada iulie-septembrie in toata Europa, țarile EFTA și UK (o creștere de 10.0% fața de aceeași perioada a anului trecut), reprezentand cele mai bune vanzari trimestriale din istorie.

- Ziarul Unirea Alba, in topul județelor cu locuințe noi, livrate in ultimul deceniu: Crestere de peste 40% fața de anul 2009 Județul Alba este printre cele doar 12 judete din tara in care s-au livrat anul trecut mai multe locuinte noi fata de acum zece ani, in celelalte numarul fiind in scadere in 2019…