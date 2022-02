Stiri pe aceeasi tema

- Cum a evoluat rata de incidența cumulata calculata la 14 zile, in Capitala:29.01.2022 – ora 10:00 – valoarea de 16.0728.01.2022 – ora 10:00 – valoarea de 14.1127.01.2022 – ora 10:00 – valoarea de 12.7926.01.2022 – ora 10:00 – valoarea de 11.7125.01.2022 – ora 10:00 – valoarea de 11.0324.01.2022 – ora…

- Rata de incidența cumulata calculata la 14 zile.30.01.2022 – ora 10:00 – valoarea de 18.0529.01.2022 – ora 10:00 – valoarea de 16.0728.01.2022 – ora 10:00 – valoarea de 14.1127.01.2022 – ora 10:00 – valoarea de 12.7926.01.2022 – ora 10:00 – valoarea de 11.7125.01.2022 – ora 10:00 – valoarea de 11.0324.01.2022…

- Rata de incidența cumulata calculata la 14 zile19.01.2022 – ora 10:00 – valoarea de 6.6918.01.2022 – ora 10:00 – valoarea de 6.1517.01.2022 – ora 10:00 – valoarea de 5.6416.01.2022 – ora 10:00 – valoarea de 5.1715.01.2022 – ora 10:00 – valoarea de 4.6214.01.2022 – ora 10:00 – valoarea de 4.113.01.2022…

- Viceministrul Energiei reținut in Kazahstan sub suspiciunea de creștere nejustificata a prețurilor la gaze Zhumabay Karagaev a fost arestat pentru doua luni. Pe langa el, șefii platformelor de tranzacționare electronica și alte persoane implicate, potrivit autoritaților, au fost reținute in „o creștere…

- Institutul Național de Statistica anunța ca, in Romania, caștigurile salariale au fost in creștere in luna noiembrie a anului trecut. Comparația se face cu luna octombrie din 2021, dar și cu luna noiembrie din 2020. Potrivit INS, in luna noiembrie 2021, castigul salarial mediu nominal brut a fost…

- Liderul informal al socialiștilor și fostul președinte la Republicii Moldova, Igor Dodon, prezice o creștere exorbitanta a tarifelor și prețurilor la majoritatea marfurilor și serviciilor și ii sugereaza Maiei Sandu sa ia legatura cu Vladimir Putin. Despre aceasta a relatat Igor Dodon pe rețelele…

- 2021 a fost anul in care Europa a cunoscut o crestere exploziva a preturilor la energie, care ameninta sa deraieze revenirea economica de dupa pandemie si sa puna presiuni asupra veniturilor gospodariilor, conform agerpres. O serie de factori ce tin de piete, geografie si politica s-au combinat pentru…

- Managerii intreprinderilor din Romania estimeaza o crestere accentuata a preturilor in constructii si comertul cu amanuntul, precum si relativa stabilitate a activitatii in industria prelucratoare, comertul cu amanuntul si servicii, arata datele publicate, marti, de Institutul National de Statistica…