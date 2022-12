Stiri pe aceeasi tema

- Exxon Mobil da in judecata Uniunea Europeana, din cauza taxei speciale impuse grupurilor petroliere. Compania susține ca blocul comunitar si-a depasit autoritatea prin impunerea acestui impozit exceptional. Gigantul american considera ca taxa este contraproductiva, descurajeaza investitiile si submineaza…

- Investitiile in proiectele industriale din Germania si UE, cum ar fi fabricile de celule de baterii pentru vehiculele electrice, vor fi nefezabile daca autoritatile din regiune nu reusesc sa tina sub control pretul ridicat al energiei pe termen lung, a avertizat luni Thomas Schaefer, directorul general…

- O jurnalista americana, E.Jean Carroll (78 de ani) care il acuza pe Donald Trump (76 de ani) ca a violat-o in anii 1990, și-a relansat, ieri, acțiunea in justiție impotriva fostului președinte al SUA, datorita unei noi legi din din New York care protejeaza victimele agresiuni ...

- Pierderile Moldovei din reducerea aprovizionarii cu combustibili din Rusia vor depași un miliard de dolari. Potrivit unui proiect de document intocmit de autoritațile moldovenești pentru a fi prezentat in Uniunea Europeana, reducerea aprovizionarii cu combustibil din Rusia și loviturile aeriene asupra…

- Firma americana Westinghouse Electric Co. va construi prima centrala nucleara din Polonia, a declarat premierul Mateusz Morawiecki, confirmand o decizie mult asteptata care vizeaza reducerea emisiilor de carbon ale tarii si eliminarea treptata a carbunelui.

- Razboiul provocat de Federația Rusa in Ucraina a fost și este un test pentru Uniunea Europeana și pentru țarile din componența acesteia. Nici nu s-a depașit bine criza generata de pandemia COVID 19 și Uniunea a trebuit sa iși tureze motoarele din nou, sa iși stranga toata forța pentru a face fața…

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunța trimiterea in judecata a trei barbați invinuiți de contrabanda cu 23 autoturisme furate din Uniunea Europeana, reținuți in luna ianuarie a anului curent, urmare a 20 de percheziții.

- Fondul Monetar International sprijina planurile guvernelor de a taxa profiturile excesive ale companiilor dar crede ca astfel de modificari trebuie comunicate in mod clar si nu se pot aplica profiturilor deja realizate, a declarat miercuri pentru Reuters principalul expert fiscal din cadrul FMI, Vitor…