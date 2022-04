Cea mai mare cometă de până acum își face drum spre Pământ Administrația Naționala pentru Aeronautica și Spațiu (NASA) a remarcat ca cea mai mare cometa de pana acum se indreapta spre Pamant, de la marginea sistemului solar catre centrul sau. Se crede ca aceasta cometa ar avea o masa de aproximativ 500 de trilioane de tone, deoarece este de o suta de mii de ori mai masiva fața de o cometa tipica. Comenta observata de NASA are un nucleu de gheața mai mare decat orice s-a vazut vreodata. De asemenea, masoara aproximativ 128 de kilometri in diametru și este de 50 de ori mai mare decat al celor mai cunoscute comete. Cometa este cunoscuta sub numele de C/2014… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

