Stiri pe aceeasi tema

- In fiecare vineri seara, in centrul vechi al orașului Doha, are loc o vanzare a articolelor de anticariat, dar realizata intr-un mod extrem de spectaculos, imitand o mare licitație pentru tablouri celebre sau opere de arta de mare valoare. Campionatul Mondial din Qatar se va desfașura in perioada 20…

- Nunta Regelui Charles și a Camillei Parker Bowles a avut loc intr-o ceremonie civila la Windsor Guildhall , pe 9 aprilie 2005. Deși Cuplul Regal s-a bucurat, pe atunci, de preparatul gustos, o parte din el va fi scos la licitație. Iata cu ce suma se așteapta sa fie vanduta bucata de 800 de grame.

- Cea mai mare colecție de costume populare, ce se gasesc doar in muzee sau expoziții rare, alaturi de aproximativ 200 de piese arta tradiționala și antichitați, este scoasa la licitație peste 2 zile, miercuri, 16 noiembrie.

- O chitara distrusa de Kurt Cobain, scoasa la licitație: care este suma ceruta O chitara distrusa de Kurt Cobain, scoasa la licitație: care este suma ceruta O chitara rupta care i-a apartinut lui Kurt Cobain este scoasa la licitația ”Icons & Idols: Rock ‘N’ Roll!, organizata de casa Julien’s Auction’s…

- Una dintre cele mai vechi carți in limba romana, scoasa la licitație: cartea dateaza din anii 1600 Una dintre cele mai vechi carți in limba romana, scoasa la licitație: cartea dateaza din anii 1600 Aparuta in 1643, ediția princeps a carții ”Cazania lui Varlaam” este scoasa la licitație pentru prețul…

- Un artist din Kentucky, SUA, a creat primii adidași pentru cai, iar o pereche se vinde cu 1.200 de dolari, noteaza CNN. Marcus Floyd, un artist din Kentucky, a inceput sa dezvolte prototipul adidașilor ca parte dintr-o colaborare cu VisitLex, o agenție publica de turism din Lexington. VisitLex l-a…

- O capodopera renascentista a pictorului italian Titian ar putea fi adjudecata, potrivit estimarilor, cu o suma de pana la 12 milioane de lire sterline (13,3 milioane de dolari) la o licitatie organizata in decembrie, relateaza vineri DPA/PA Media. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Mingea cu care legendarul fotbalist Maradona a marcat golul supranumit „Mana lui Dumnezeu” va fi scoasa la licitație. Este vorba despre mingea cu care argentinianul a deschis scorul pentru Argentina impotriva Angliei, in sferturile Cupei Mondiale din 1986. Pretul de pornire este 2,5 milioane de lire…