- ” Banii ramasi nefolositi din Planul National de Investitii (PNI), 792.668.687,77 lei, vor fi folositi tot pentru a se finanta investitii in energie. Ne-am pregatit inca de anul trecut pentru aceasta posibilitate”, a scris, joi, pe Facebook, Virgil Popescu. Ministrul a precizat ca investitiile vor incepe…

- A greși e omenesc, spune un proverb din antichitate. Numai ca unele greseli sunt atat de grave, incat produc pierderi de milioane de dolari. Despre cateva dintre acestea aflam astazi de la Daniel Coman, in rubrica #PeDatorie.

- Consiliul Concurenței a sancționat compania Delgaz Grid SA, membra a grupului E.ON, cu o amenda in valoare de circa 30 de milioane lei (aproximativ 6,1 milioane euro) pentru abuz de poziție...

- Imobilul va avea o suprafața de 7.000 de metri patrați, peste 40% dintre spațiile comerciale disponibile aflandu-se in discuții in vederea inchirierii. Dezvoltatorul imobiliar Dimri Construction & Development, de origine israeliana, a anunțat ca in trimestrul al doilea al acestui an va finaliza cladirea…

- In documentele financiare pe anul trecut depuse de Facebook in Statele Unite, se regasesc si informatii despre cheltuielile privind securitatea, inclusiv a sefului companiei, Mark Zuckerberg, Astfel, anul trecut Facebook a alocat peste 23 de milioane de dolari pentru a-l proteja pe Mark Zuckerberg.…

- Societatea Nationala Nuclearelectrica a incheiat cu Engie Romania un contract de vanzare energie angro in suma de 383,461 milioane lei, conform unui raport remis, joi, Bursei de Valori Bucuresti, noteaza Agerpres. Contractul acopera perioada 1 - 30 aprilie 2021. Societatea Nationala Nuclearelectrica…

- Liberalizarea pieței de energie electrica a intrat in cea de-a treia luna. Autoritatea Naționala de Reglementare in Energie incearca sa conștientizeze consumatorii casnici de energie despre cum sa iși aleaga furnizorul in condiții concurențiale, dar nu explica ce conține in realitate o factura de energie.…

- Un barbat care a evadat in 2019 de la Penitenciarul Arad a fost prins in noaptea de duminica spre luni in timp ce fura bani dintr-o cladire de birouri din sectorul 4 al Capitalei. Potrivit Poliției Capitalei, in noaptea de duminica spre luni, polițiștii au fost sesizați prin apel la 112 de…