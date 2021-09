Cea mai mare cerere de azil din istoria României. Mulți sunt copii singuri Anul 2020 a inregistrat cel mai mare numar de cereri de azil din istoria Romaniei. Este vorba despre 6156, dintre care 1551 copii, majoritatea sosiți fara familia lor alaturi. In primele șase luni ale acestui an, s-a inregistrat aproape același numar de cereri cate au fost in tot anul trecut. „In anul 2020 a fost […] The post Cea mai mare cerere de azil din istoria Romaniei. Mulți sunt copii singuri appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

