Cea mai mare captură de droguri din județul Neamț: două tone de canabis Procurorii din cadrul DIICOT Neamț au dat lovitura și au relizat o acțiune importanta care se poate solda cu cea mai mare captura de droguri din județul Neamț, aproximativ 2 tone de canabis. Este vorba despre culturi neautorizate de canepa descoperite in zona Roman. In aceasta dimineața la sediul DIICOT Neamț era mare agitație sosind probabil primii dintre cei aduși sa dea explicații. Pentru ridicarea drogurilor, spun surse din presa locala , anchetatorii au avut nevoie de mai multe mașini de mare tonaj. Vom reveni cu amanunte. (G.S.) The post Cea mai mare captura de droguri din județul Neamț:… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

