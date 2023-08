Stiri pe aceeasi tema

- Poliția spaniola a facut o captura record de cocaina. Drogurile erau ascunse intr-un transport de banane ecuadoriene, potrivit Reuters. Poliția spaniola a realizat o captura... The post Captura record de cocaina. Drogurile (9,5 tone) erau ascunse intr-un transport de banane ecuadoriene appeared first…

- Poliția spaniola a facut o captura record de cocaina. Drogurile erau ascunse intr-un transport de banane ecuadoriene, potrivit Reuters.Poliția spaniola a realizat o captura record de cocaina, gasind 9,5 tone de droguri ascunse printre cutii de banane intr-un container care venea din Ecuador. Descoperirea…

- Politia ceha a confiscat 646 de kilograme de cocaina ascunse printre banane care se indreptau catre un supermarket local, anunța duminica site-ul de stiri www.tn.cz. Valoarea drogurilor, gasite in cutii sosite din Ecuador, este estimata la 2 miliarde de coroane cehești (91,17 milioane de dolari), ceea…

- Vameșii din Rotterdam au confiscat un transport de peste 8.000 de kilograme de cocaina ascunsa intr-un container de banane, au anunțat joi, 10 august, procurorii olandezi, acesta fiind cel mai mare transport de narcotice inregistrat pana acum in portul din Olanda, informeaza Reuters.Aceasta fotografie…

- Garda Civila spaniola a anuntat joi mai multe capturi efectuate impreuna cu autoritatile columbiene, totalizand peste 6,5 tone de cocaina care urmau sa intre in Spania prin portul Algeciras din Stramtoarea Gibraltar, ascunse in cutii de banane, informeaza AFP, citata de Agerpres.

- Politia din nordul Greciei a confiscat zeci de pachete de cocaina ascunse in containere incarcate cu banane, care fusesera expediate din America Latina. Politistii au descoperit doua containere suspecte in portul Pireu si, dupa ce le-a dus in portul Salonic, a gasit 100 de ”caramizi” de cocaina, in…

- Politia din nordul Greciei a confiscat zeci de pachete de cocaina ascunse in containere incarcate cu banane, care fusesera expediate din America Latina, informeaza News.ro. Politistii au descoperit doua containere suspecte in portul Pireu si, dupa ce le-a dus in portul Salonic, a gasit 100 de ”caramizi”…

- Politia australiana a arestat trei barbati in legatura cu o incercare de a introduce in tara peste 800 de kilograme de cocaina, ascunsa intr-un transport cargo, au anuntat autoritatile locale, potrivit DPA, informeaza Agerpres.Drogurile erau ambalate in pachete cu greutatea de aproximativ 1 kg, iar…