- Guvernul Romaniei a anunțat ca adunarile cu peste 1.000 de oameni sunt interzise in Romania, pana la 31 martie, din cauza epidemiei de coronavirus. Clubul de handbal feminin CSM Bucuresti a anuntat faptul ca biletele pentru meciul din 11 martie, cu campioana en-titre, SCM Ramnicu Valcea, au fost scoase…

- Actorii de comedie Mihai Bobonete, Adrian Vancica, Costi Dița și Mihai Rait, cunoscuți din serialul ”La Fierbinți”, au deschis pe 1 martie cea de-a VII-a ediție a evenimentului „Luna de Teatru Mioveni”, cu un super show de stand-up, in fața a 500 de spectatori. Urmatoarele spectacole programate in cadrul…

- Dupa ce cantareața Lara Fabian și-a anulat concertul din 3 februarie, pe care trebuia sa il susțina la Sala Palatului in București, fanii ei au fost extrem de dezamagiți. Cu cateva ore inainte de concert, Lara Fabian a explicat intr-un mesaj pe Facebo0k ca nu a fost platita și nu va mai veni sa cante.…

- Organizatorii concertului de la Bucuresti al Larei Fabian anunta ca vor intenta proces artistei si managementului ei avand in vedere ca "a anulat unilateral" spectacolul de la Sala Palatului. "In seara de 3 februarie, Lara Fabian trebuia sa sustina un concert la Sala Palatului. Pentru a doua oara consecutiv,…

- Pro TV a anuntat oficial ca actorul Mihai Bobonete va fi noul prezentator la show-ul "Pe bune?!", inlocuindu-l pe Andi Moisescu.Noul sezon al quizz-show-ului va debuta pe 3 februarie. „Sunt foarte bucuros ca am fost ales sa prezint aceasta emisiune și nu doar pentru ca sunt prieten de-o viața…

- Primul show de stand up comedy din acest an la mare, interzis celor sub 16 ani, ii va avea ca protagonisti pe Mihai Bobonete, Adrian Vancica, Mihai Rait si Bogdan Malaele fiul lui Horatiu Malaele . Vor fi cinci spectacole, la restaurant Harlequin Mamaia: un spectacol va avea loc vineri, 17 ianuarie,…

- Adora ceea ce fac, dar simt nevoia sa spuna stop. Dupa un an plin, Vancica și Bobonete au ales sa spuna pas show-urilor de stand-up comedy, atat in țara, cat și in strainatate, din cauza oboselii. Spre dezamagirea publicului, anul acesta, actorii din serialul de comedie “Las Fierbinți” - Adrian Vancica,…