- Intr-o estimare care depaseste cu mult consensul autoritatilor si al Wall Street, Deutsche Bank a emis un avertisment dur potrivit caruia concentrarea pe masurile de stimulare si respingerea temerilor legate de inflatia se va dovedi a fi o greseala, daca nu pe termen scurt atunci pentru 2023 si dincolo…

- Inflatia ar putea fi o problema care nu va disparea, fiind mai probabil sa persiste si sa conduca la o criza in anii viitori, potrivit unui avertisment al economistilor bancii germane Deutsche Bank, transmite CNBC. Intr-o estimare care depaseste cu mult consensul autoritatilor si al Wall Street,…

- A fost o ancora a vieții din Germania timp de aproape 16 ani, dar acum stabilitatea politica de care s-a bucurat aceasta țara pentru o perioada atat de lunga de timp pare sa fi ajuns la final, pe masura ce Angela Merkel se pregatește sa renunțe la funcția de cancelar

- Criza asta generata de pandemie nu e o criza oarecare, nu seamana cu nimic ce a mai fost in trecut. Avem o criza sanitara, o criza a locurilor de munca, criza economica, criza sociala, si multe alte paliere care ne influenteaza viata intr-un fel sau altul.

- "Este esential sa urmam o abordare coordonata. Trebuie sa vorbim pe o singura voce in intreaga UE pentru a incuraja increderea publicului in vaccinare", a spus ea intr-un tweet, inainte de a discuta cu ministrii europeni ai sanatatii.Acesta din urma s-au reunit miercuri la sfarsitul zilei pentru a examina…

- Sapte persoane vaccinate cu serul anti-COVID-19 dezvoltat de AstraZeneca au murit in urma formarii de cheaguri de sange in Marea Britanie, dintr-un total de 30 de cazuri identificate pana acum, a informat sambata Agentia britanica de reglementare a medicamentelor si produselor medicale (MHRA), potrivit…

- Romania U21 a fost eliminata de la Euro U21, dupa 0-0 cu Germania U21, la capatul unui meci pe care „tricolorii” trebuiau sa-l caștige pentru a fi siguri de calificarea in sferturi. La 0-0 in ultima etapa, am fi avut nevoie ca Olanda sa nu invinga Ungaria, insa batavii s-au impus cu un categoric 6-1. De…

- Tabloidul german Bild susține ca selecționerul Joachim Low nu-l va titulariza in aceasta seara, contra „tricolorilor”, pe Manuel Neuer, 35 de ani, și ca va alege dintre Ter Stegen și Kevin Trapp. Romania - Germania e liveTEXT AICI de la ora 21:45. Meciul este televizat pe ProTV. ...