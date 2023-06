Stiri pe aceeasi tema

- Apple ar urma sa lanseze un set cu casca de realitate mixta mai tarziu in cursul zilei, care ar fi prima sa mutare importanta intr-o categorie noua de produse de la introducerea Apple Watch in urma cu noua ani. Actiunile celei mai valoroase companii listate din lume au urcat luni cu 1,5%, la 183,70…

- Grupul bancar elvetian UBS Group AG a avertizat miercuri ca se asteapta la o lovitura financiara de aproximativ 17 miliarde de dolari de pe urma preluarii rivalei Credit Suisse Group AG, transmite agenția Reuters, preluata de Agerpres.

- Grupul bancar elvetian UBS Group AG a avertizat ca se asteapta la o lovitura financiara de aproximativ 17 miliarde de dolari de pe urma preluarii rivalei Credit Suisse Group AG, transmite Reuters.

- Primele rezultate dupa preluarea Credit Suisse: UBS a raportat un profit net de 1,03 miliarde de dolari pentru primul trimestru, in scadere cu 52% fata de anul trecut.UBS a raportat un profit net de 1,03 miliarde de dolari pentru primul trimestru, in scadere cu 52% fata de anul trecut, pe fondul…

- Compania cu sediul in New Jersey a declarat ca intelegerea propusa, care are inca nevoie de aprobarea unei instante de faliment, "va rezolva in mod echitabil si eficient toate cererile de despagubire care decurg din litigiile privind talcul cosmetic", transmite AFP preluat de Ziare.com .Daca va fi aprobata…

- Compania cu sediul in New Jersey a declarat ca intelegerea propusa, care are inca nevoie de aprobarea unei instante de faliment, "va rezolva in mod echitabil si eficient toate cererile de despagubire care decurg din litigiile privind talcul cosmetic", transmite AFP preluat de Ziare.com.Daca va fi aprobata…

- Compania cu sediul in New Jersey a declarat ca intelegerea propusa, care are inca nevoie de aprobarea unei instante de faliment, “va rezolva in mod echitabil si eficient toate cererile de despagubire care decurg din litigiile privind talcul cosmetic”. Daca va fi aprobata de instanta si de o majoritate…

- Dupa ce UBS a anuntat ca va prelua a doua mare banca din Elveția, Credit Suisse, in urma unei tranzactii de trei miliarde de dolari, operatiunea de salvare nu i-a linistit pe investitorii ingrijorati de stabilitatea sistemului bancar.La bursa de la Zurich, luni dimineața, actiunile Credit Suisse…