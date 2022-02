Cea mai lungă domnie din istoria Marii Britanii. Regina Elisabeta a II-a sărbătorește duminică 70 de ani de la urcarea pe tron Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii va deveni duminica primul monarh din istoria tarii care va sarbatori împlinirea a 70 de ani de domnie, însa acest record este umbrit de absenta sotului ei decedat în 2021, de mai multe conflicte în familia regala si de o stare de sanatate fragila a suveranei, relateaza EFE.



Regina britanica va afla la Sandringham duminica, atunci când va fi marcat un dublu eveniment: moartea tatalui ei, regele George al VI-lea, în 1952, si urcarea sa pe tron la vârsta de 25 de ani. Totodata, va fi prima celebrare importanta…

Sursa articol: hotnews.ro

