- O noua zi, un nou conflict cu familia regala britanica. Gestul Reginei Elisabeta fața de Prințul Harry și Meghan Markle i-a șocat pe englezi. In timpul discursului sau anual de Craciun, monarhul coroanei britanice nu i-a menționat deloc pe ducele și ducesa de Sussex. Cine a fost personajul principal.…

- Un expert a studiat compatibilitatea astrologica din cuplul prințul Harry și Meghan Markle. Ei nu vor petrece Craciunul impreuna cu familia regala. Familia regala are tradiții speciale pentru ziua Sfanta. Experta in compatibilitate astrologica Inbaal Honigman spune ca prințul Harry e nascut sub semnul…

- Noi dezvaluiri despre familia regala ies la suprafata. Potrivit cartii "Brothers and Wives: Inside The Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan",scrisa de Christopher Andersen, William nu si-a dorit-o pe Meghan in familia rgala si nu a facut un secret din asta.

- BBC a difuzat luni seara primul episod al unui documentar in doua parti intitulat „The Princes and the Press”, axat pe relatiile cu presa ale printilor William, al doilea in ordinea succesiunii la tronul britanic, si ale fratelui sau, Harry, care a denuntat adesea presiunea exercitata de mass-media…

- Meghan Markle susține ca familia regala i-ar fi adus prințului Harry „recriminari constante”. Acestea au pornit din cauza relației tensionate dintre ea și tatal sau. Proprietarul tabloidului britanic Mail on Sunday ar fi facut informațiile publice, iar ducesa l-a dat in judecata. Curtea Suprema din…

- Justitia britanica a inceput marti sa studieze apelul facut de tabloidul Mail on Sunday. Acesta a fost condamnat pentru ca a afectat viata privata a sotiei printului Harry, Meghan Markle, cu privire la publicarea unei scrisori a tatalui ei, scrie BFM TV. Sotia printului Harry a castigat in…

- Thomas Markle le-a cerut luni fiicei lui, Meghan, si ginerelui sau, printul Harry, sa ii permita sa isi viziteze nepotii si a pledat pentru reconciliere, acuzandu-i totodata pe fostii duci de Sussex ca sunt interesati doar de bani, intr-un interviu acordat postului de televiziune ITV, informeaza…