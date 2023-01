Cea mai infecțioasă tulpină Covid, Kreken, a ajuns în România Romania se confrunta deja cu deja cu primele doua cazuri de infectare cu tulpina Kraken, una dintre cele mai agresive si contagioase subvariante Omicron. ”Este vorba despre o noua mutație COVID . Știm, coronavirusurile au o foarte mare variabilitatea genetica și am vazut cu ochii noștri ca in acești trei ani au tot aparut tulpini care au cucerit toata plaja patologiei și dupa au disparut. Deci, faptul ca apare inca o noua tulpina, nu ne mira. Din datele pe care le avem in literatura internaționala aceasta noua tulpina nu se deosebește decat din punct de vedere genetic. In ceea ce privește manifestarile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

