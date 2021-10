Rumeysa Gelgi, in varsta de 24 de ani, masoara 215,16 centimetri. Ea a fost desemnata in mod oficial cea mai inalta femeie din lume de Guinness. Statura tinerei este rezultatul sindromului Weaver care printre alte simptome include și creșterea accelerata. Tanara a declarat ca orice dezvantaj poate fi transformat intr-un avantaj, pentru a se accepta așa cum este. Rumeysa Gelgi se deplaseaza intr-un scaun rulant, dar și cu ajutorul unui cadru, conform AFP. Tanara din Turcia este foarte activa in cadrul campaniilor de sensibilizare asupra bolilor rare. Barbatul cel mai inalt din lume provine tot…