Cea mai înaltă distincție eparhială, oferită cadrelor medicale din opt spitale Medicii, asistentii medicali si personalul de ingrijire din opt spitale implicate in tratarea bolnavilor diagnosticati cu COVID-19 au primit luni cea mai inalta distinctie eparhiala pentru mireni – „Vrednicia andreiana”, oferita de Arhiepiscopia Dunarea de Jos. Conform unui comunicat de presa al Eparhiei, ierarhul Dunarii de Jos a multumit in mod special cadrelor medicale din Sectiile ATI si de la unitatile medicale desemnate pentru tratarea pacientilor infectati cu noul coronavirus. „In semn de binecuvantare, recunostinta si pretuire pentru lucrarea jetfelnica desfasurata in perioada de pandemie,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

