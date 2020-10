Stiri pe aceeasi tema

- Dezvoltatorul belgian de spatii logistice si industrial WDP anunta investitii in Romania de 142 de milioane de euro, in urmatoarele 12 luni, pe langa proiectele de 97 de milioane de euro finalizate in Romania in primele noua luni ale anului.WDP si-a publicat miercuri rezultatele financiare…

- Mall-ul AFI Brasov, cel mai mare proiect de retail livrat in Romania in 2020, va fi inaugurat pe 21 octombrie. Valoarea investiției Centrul comercial AFI Brasov, care trebuia deschis inițial in luna mai, va fi inaugurat pe 21 octombrie, cu cateva luni intarziere din cauza pandemiei, informeaza dezvoltatorul.…

- In Romania, Nagarro are peste 800 de angajati in urma fuziunii cu iQuest. "Nagarro, lider global in inginerie digitala si solutii tehnologice, si iQuest, companie internationala de dezvoltare software cu sediul in Romania, au finalizat tranzitia in urma fuziunii anuntate in august anul acesta. Ambele…

- Tranzacția in valoare de 2,1 miliarde de dolari prin care Pro TV, alaturi de celalalte active ale grupului de media Central Media Enterprise (CME) din Cehia, Bulgaria, Slovacia și Slovenia, intra in proprietatea fondului ceh de investiții PPF a primit toate aprobarile necesare de la autoritațile relevante,…

- AFI Europe a finalizat preluarea portofoliului format din patru proiecte de birouri de la NEPI Rockcastle, in cea mai importanta tranzacție istorica de birouri din Romania. Cu o valoare de 307 milioane euro, tranzacția prin care NEPI Rockcastle, consiliat de Colliers International, a vandut patru proiecte…

- La randul sau, AFI a anuntat ca valoarea neta a tranzactiei este de 294 de milioane de euro. Portofoliul vandut de NEPI Rockcastle catre AFI Europe cuprinde patru proiecte de birouri: Floreasca 169, The Lakeview, Aviatorilor 8 din Bucuresti si City Business Centre din Timisoara, cu o suprafata inchiriabila…

- AFI Europe, proprietarul celui mai mare mall din București, printre altele, a finalizat preluarea portofoliului format din patru proiecte de birouri de la NEPI Rockcastle, in cea mai importanta tranzacție istorica de birouri din Romania. Cu o valoare de 307 milioane euro, tranzacția prin care NEPI Rockcastle,…

- Volumul tranzactiilor imobiliare comerciale din Romania – birouri, proiecte de retail, industriale si de logistica, hoteluri - a crescut in primul semenstru cu 21% fata de aceeasi perioada a anului trecut, piata fiind alimentata de tranzactiile cu cladiri de birouri din Bucuresti.