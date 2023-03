Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie in Buzau! O femeie, in varsta de 62 de ani a murit dupa ce a fost a fost accidentata mortal, de trenul interregio Bucuresti-Galati. Tragedie a avut loc in momentul in care femeia traversa șinele de cale ferata aflate la la iesirea spre Braila. „Din primele date de la fata locului se pare ca…

- O femeie in varsta de 42 de ani, care era imobilizata la pat, a murit, iar un adolescent de 16 ani a fost intoxicat cu fum si are cateva arsuri la bratul stang, in urma unui incendiu izbucnit sambata, la etajul al treilea al unui camin de nefamilisti din municipiul Hunedoara, informeaza News.ro . Incendiul…

- Maria Branyas Morera este cea mai in varsta persoana in viata din lume. Femeia a trait doua razboaie mondiale, razboiul civil spaniol, pandemia de gripa din 1918 si pandemia de COVID-19. Bunicuța are 11 nepoti si 13 stranepoti.Maria Branyas Morera a trait doua razboaie mondiale, razboiul civil spaniol,…

- Decana de varsta a planetei, calugarita franceza cunoscuta ca sora Andre, a incetat din viata marti, la varsta de 118 ani, transmite AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Papa emerit Benedict al XVI-lea a murit. Starea de sanatate a fostului papa era grava și iși petrecea nopțile asistat de medici, noteaza Mediafax.Fostul Papa Benedict al XVI-lea, primul care a demisionat in ultimele secole, a murit la varsta de 95 de ani. „Cu tristețe informez ca Papa emerit, Benedict…

- Caz șocant in Marea Britanie. O tanara, in varsta de 27 de ani, a avut parte de un miracol. A devenit mama, deși medicii i-au spus ca fiul ei i-a murit in pantece. Femeia spune ca este cu adevarat o minune ca baiatul ei traiește.Hannah Cole, in varsta de 27 de ani, a fost dusa la un spital de urgența,…

- Un barbat de 64 de ani a murit, iar o femeie de 48 de ani a fost grav ranita, dupa ce aceasta, aflata la volanul unei masini, a pierdut controlul volanului si a lovit cu autoturismul un stalp de iluminat. La fata locului a intervenit si un elicopter SMURD. Accidentul a avut loc in localitatea Periam…

- Un accident rutier a avut loc, vineri seara, pe DN 68 A, intre localitatile Cosava si Cosevita din judetul Timis, fiind implicate o masina si un TIR. Doua persoane, un tanar de 23 de ani si o femeie, au murit, iar o alta femeie a fost grav ranita. Politistii au deschis dosar penal. Accidentul a avut…