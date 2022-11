Stiri pe aceeasi tema

- Marele marturisitor Pavel era din Tesalonic fiind notar si scriitor al Sfantului Alexandru, patriarhul Constantinopolului, si diacon al aceleiasi biserici. Pe acesta ortodocsii crestini, dupa moartea lui Alexandru, l-au pus patriarh al Constantinopolului. Tot in aceasta zi, pomenirea pulberei ce a cazut…

- Pe 1 noiembrie este mare sarbatoare in Romania. Astazi sunt praznuiți Sfinții Doctori fara de arginți, Cosma și Damian. Au trait in secolul al IV-lea și au facut numeroase fapte bune. Cei doi frați sunt cunoscuți pentru vindecarile produse cu ajutorul credinței in Dumnezeu.

- Sfantul Apostol Toma este pomenit in calendarul creștin ortodox in data de6 octombrie. Sfantul Toma a fost unul din cei doisprezece apostoli ai lui Iisus Hristos, originar din Galileea. Despre viața sa s-au scris mai multe lucruri contradictorii Totuși, el este sarbatorit de creștini-ortodocși conform…

- In data de 5 septembrie creștinii ortodocși sarbatoresc ziua Sfantului Proroc Zaharia.Sfantul profet Zaharia și Elisabeta au fost parinții sfantului profet Ioan Botezatorul. Aceștia erau descendenții lui Aaron: Sfantul Zaharia, fiul lui Barach, era preot in Templul Ierusalimului, iar Sfanta Elisabeta…

- Crestinii ortodocsi praznuiesc astazi Taierea Capului Sfantului Ioan Botezatorul, cunoscut ca fiind inaintemergatorul si Botezatorul Mantuitorului Iisus Hristos. El este ultimul din proorocii Vechiului Testament, iar primele sale cuvinte de invatatura se regasesc in Evanghelia dupa Matei (3, 2): „Pocaiti-va…

- Prima zi a acestei saptamani este una cu o insemnatate deosebita pentru credincioșii ortodocși. Este praznuita Adormirea Maicii Domnului, sarbatoare cunoscuta in popor sub denumirea de Sfanta Maria Mare, și marcata cu cruce roșie in calendarul ortodox. Praznicul Adormirii Maicii Domnului, marcat pe…