- Multe obiecte de mobilier din vila in care a trait regretata Stela Popescu au fost scoase la vanzare pe internet. La aproape cinci ani de la dispariția marii actrițe, moștenitoarea bunurilor inconfundabilei artistei a inceput sa lichideze articolele pe o platoforma online. „Set de 5 scaune lemn masiv,…

- Viceprimarul Capitalei Stelian Bujduveanu a anuntat, intr-o postare pe Facebook, ca in Bucuresti se va circula mai rapid, din luna aprilie, dupa implementarea unor solutii de trafic, informeaza Agerpres. Stelian Bujduveanu a precizat ca din luna aprilie vom circula mai rapid in Bucuresti. „Ce am lucrat…

- Poliția Capitalei a anunțat, vineri, ca se fac percheziții in Capitala și Ilfov intr-un dosar privind vanzare de bunuri contrafacute, printre care parfumuri, ceasuri, haine, toate fiind inscripționate cu numele unor marci celebre, insa in realitate, contrafacute. Pana la acest moment au fost ridicate…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, anunța lansarea licitației pentru reabilitarea a 212 km de conducta de termoficare, cu un orizont de timp de 4 ani pentru proiectare și execuție: „La finalul proiectului vom putea spune, in sfarșit, ca problema termoficarii e rezolvata in Capitala”, noteaza…

- Centrele de recoltare a probelor biologice de la persoanele din București cu simptomatologie sugestiva pentru SARS-Cov-2 sunt deschise intre orele 10.00 - 20.00, informeaza Ministerul Sanatații.

- Jandarmeria Capitalei, in cooperare cu Politia, a desfasurat, vineri seara, incepand cu ora 23,00, o actiune de prevenire si combatere a unor manifestari huliganice pe raza municipiului Bucuresti. Potrivit unui comunicat al Jandarmeriei, transmis sambata, in acest context, au fost identificate,…

- Piata de rent a car Bucuresti s-a dezvoltat extrem de bine in ultimii ani, pe piata odata cu cererea tot mai mare venita din randul clientilor au aparut peste 50 de companii care pun la dispozitie diverse tipuri de masini. Capitala este un centru de afaceri si un important punct de atractie turistica…