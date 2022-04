Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a 65-a ediție a expoziției internaționale anuale World Press Photo va putea fi vizitata și anul acesta, la nivel național, in perioada mai - august 2022. Prezenta pentru a 11-a oara in Romania, expoziția va ieși din muzee și va fi expusa publicului

- Cea de-a 65-a ediție a expoziției internaționale anuale World Press Photo va putea fi vizitata și anul acesta, la Timișoara. Sunt 122 de fotografii, care vor fi insoțite de un audio-tur gratuit prin care vizitatorii vor putea asculta povestea fiecarei fotografii. Pentru prima data in istoria World Press…

- Așteptarea a luat sfarșit pentru iubitorii dansului sportiv din Romania și pentru practicanții și tehnicienii acestui sport, care a adus atat de multe satisfacții naționale prin rezultatele de excepție ale dansatorilor. In weekend-ul ce urmeaza, pe 9 și 10 aprile, Centrul Regional de Afaceri CRAFT din…

- Sunteți așteptați la o noua expoziție organizata de Fundația Art Encounters. „La marginea lumii / At the edge of the world ” aduce laolalta lucrarile unor artiști din Romania și din spațiul european. Unii dintre ei nu au mai expus pana acum la Timișoara. Expoziția surprinde laboratorul creativ al artiștilor,…

- "Astazi, dupa aproape un secol si jumatate de la nasterea sa, operele lui Constantin Brancusi sunt expuse in marile muzee ale lumii, devenind adevarate locuri de pelerinaj pentru iubitorii de arta, confirmand valoarea inestimabila a creatiei sale. Chiar daca vremurile in care a trait l-au tinut departe…

- Indragitul realizator TV a decis sa le impartașește studenților din vasta lui experiența de 30 de ani in media la Universitatea de Vest din Timișoara. In decursul timpului, Dan Negru a prezentat unele dintre cele mai mari și de succes show-uri din Romania și Republica Moldova, invațand la inceputul…

- Intr-un interval de 24 de ore, pe teritoriul Romaniei, au fost inregistrate 34.255 de persoane pozitive cu virusul SARS-CoV-2, dintr-un total de 108.937 teste RT-PCR și antigen efectuate. Gradul de pozitivare este de 31,44 %. Comunica 26.01.2022 Situația epidemiologica, la nivelul județului Timiș,…