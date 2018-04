Stiri pe aceeasi tema

- Petrica Roșu este un polisportiv! Joaca billiard, trage cu arcul la ținta, joaca tenis de masa, baschet in fotoliu rulant, practica aruncarea suliței. Face toate acestea avand proteza la un picior, ceea ce nu-l impiedica sa fie un adevarat campion. In sport și in viața! In 2017, a caștigat titlul…

- Este anunțul facut de președintele Consiliului Județean, Marian Mina, care noteaza, pe pagina sa de facebook: ”Zi importanta pentru administratia din Giurgiu, joi, 19 aprilie! Vor veni intr-o vizita de lucru vicepremierul Paul Stanescu, ministrul de Interne, Carmen Dan, si secretarul de stat in Ministerul…

- Accident teribil la Galați, dupa o coliziune in lanț. Trei mașini s-au facut praf, iar 12 oameni au avut de suferit. Din pacate, doi pasageri au decedat. Accidentul s-a produs pe drumul care leaga orasul Galati de Tecuci. Trei masini s-au izbit violent, iar potrivit anchetatorilor, doua persoane au…

- Procesiuni crestine ample au avut loc atat la Galati, cat si la Braila, precum si in cateva localtati mai importante din cele doua judete. Cu acest prilej, Ierarhul Dunarii de Jos a premiat elevii castigatori la etapa judeteana a Concursul interdisciplinar „Cultura si spiritualitate romaneasca”, precum…

- Dupa ce primarul Ionut Pucheanu (PSD) l-a scuturat bine pe directorul Transurb, Gigel Caliga (ALDE), in plina sedinta a Consiliului Local, pe motiv ca este prea moale in a-si rezolva problemele cu salariatii revoltati, iata ca vine si reactia conducerii ALDE. ”Infantilista abordarea de multe ori in…

- Un lift s-a prabușit intr-o cladire din centrul Bucureștiului in care se afla sediile mai multor instituții. O femeie care se afla in ascensor a fost transportata la spital, in stare grava. Incidentul a avut loc pe strada Mendeleev, in corpul de cladire al Uniunii Cineștilor.

- Nu au dansat decat cateva minute, insa a fost de efect: au fost urmariți cu admirație și incantare de profesorii și colegii lor chiar și de la geam, de la etajele suprioare ale cladirii, fiind aclamați și intamplinați cu urale. La Liceul cu Program Sportiv din Bistrița s-a celebrat astfel o zi deosebit…

- Persoana decedata luni avea 74 de ani si locuia fara forme legale intr-o casa ruinata din municipiul Galati. A ajuns la Spital Clinic Judetean de Urgenta dupa ce a fost gasita in coma, in locuinta improvizata, iar decesul s-a produs dupa cateva ore.