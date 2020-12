Cea mai igienică tunsoare pe care să o ceri la salon Potrivit mai multor hairstiliști, pentru a limita raspandirea Covid-19, ar fi ideal sa cautam cele mai simple și scurte tunsori posibile. De ce? Deoarece timpul de uscare cu feohnul va fi și el scurtat și, prin urmare, circularea daerului și transportul particulelor vor fi limitate. Cu cat mediul este mai... The post Cea mai igienica tunsoare pe care sa o ceri la salon appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

