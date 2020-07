Stiri pe aceeasi tema

- O gustare usoara si sanatoasa este salata de ciuperci. Puse la fiert si amestecate cu diverse condimente, ciupercutele devin un deliciu. Reteta gustosului preparat o regasim la Radu Anton Roman, in lucrarea “Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti” (Editura Paideia).

- O gustare usoara si delicioasa este nelipsita vara de pe mesele romanilor. Dovleceii sau vinetele prajite cu mujdei se prepara rapid. Reteta gustoasa o regasim la Radu Anton Roman, in lucrarea sa, “Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti” (Editura Paideia).

- Un preparat gustos si satios, ciorba de cartofi, care se serveste cu ardei iute si smantana, se gateste rapid. Reteta deliciosului preparat o gasim in cartea regretatului gastronom Radu Anton Roman - „Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti” (Editura Paideia).

- Sucul facut din flori naturale de soc, cu zahar, lamaie si putina drojdie este cea mai sanatoasa bautura preparata in casa. Mai mult decat atat, socata are si proprietati terapeutice. Reteta bauturii de primavara o regasim la regretatul gastronom Radu Anton Roman, in lucrarea “Bucate, vinuri si obiceiuri…

- O mancarica delicioasa care poate fi preparata rapid este prazul cu masline. Cu ingrediente putine, dar gustoase, daca este respectata intocmai reteta gatirii, pe care o regasim la regretatul gastronom, Radu Anton Roman, preparatul va fi spectaculos.

- Romanii pot prepara acasa gustosii mititei. Reteta deliciosului preparat o regasim la regretatul gastronom Radu Anton Roman, in lucrarea gastronomiei romanesti “Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti” (Editura Paideia). Autorul explica ce ingrediente trebuie folosite, ce fel de carne se adauga si ce…

- Nascuta pe malul Dunarii, saramura are o savoare deosebita. Pestele se frige, fara sa fie curatat de solzi, pe tabla incinsa, acoperita cu sare. Reteta deliciosului preparat o regasim la regretatul gastronom Radu Anton Roman, in lucrarea gastronomiei romanesti “Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti”…

- Nelipsita in casele romanilor in perioada postului, salata orientala este un preparat rapid, ieftin si sanatos. Secretele preparatului gustos ne sunt dezvaluite in cartea cu retete a regretatului Radu Anton Roman, “Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti”.