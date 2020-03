Stiri pe aceeasi tema

- Incepe Programul "Rabla Clasic" 2020 Foto Agerpres La aceasta ora începe Programul Rabla Clasic pentru anul 2020, desfasurat prin intermediul Administratiei Fondului de Mediu. Editia de anul acesta are un buget de 405 milioane de lei, cel mai mare de la implementarea programului. …

- Programul Rabla Clasic demareaza oficial marți. Bugetul este de 405 milioane lei și pot fi cumparate și miotociclete. Prima de casare este tot 6.500 lei, dar se pot adauga 1.000 de lei daca mașina pe care o alege beneficiarul are pragul de emisii de 96 de g de CO2 per km. Data fiind criza sanitara,…

- Decizia de a iți cumpara o mașina la mana a doua poate sa fie una stralucita, iar aceasta sa fie o adevarata afacere daca este facuta cu cap. Te afli in situația in care singura varianta prin care poți conduce mașina visurilor tale este de a o cumpara la mana a doua? Iata cateva informații utile care…

- Iata cum arata fiecare program in parte si care sunt noutatile pentru 2020. Programul Rabla Clasic de anul acesta va aduce o creștere a cuantumului ecobonusului la 2.500 de lei, pentru cei care vor sa achiziționeze o mașina mai puțin poluanta, iar cei care iși cumpara o mașina noua vor putea…

- Romanii vor putea cumpara și motociclete prin Rabla 2020 iar aceia care vor achiziționa un autovehicul electric nu vor putea vinde bunul pentru o perioada de cel puțin un an, a anunțat marți, ministrul demis al Mediului, Apelor și Padurilor, Costel Alexe. Programele Rabla Clasic si Rabla Plus vor avea,…

- Gigi Becali l-a criticat dur pe Olimpiu Morutan dupa partida pierduta cu CFR Cluj, transmitandu-i acestuia ca va trece iar pe banca de rezerve. Becali s-a enervat ca Morutan si-a achizoitionat un bolid de 100.000 de euro, mai scump decat masina pe care o avea finantatorul cand a venit la club.

- Poate a devenit cel mai scump BMW Seria 7 in caroserie E38, second hand, din lume!Masina, care a fost candva inchiriata de casa de discuri Death Row Records si pe care o folosea des interpretului american de hip-hop Tupac Amaru Shakur, tot in ea aflandu-se cand a fost asasinat, este din nou de vanzare!