Stiri pe aceeasi tema

- Castravetii pusi la murat vara sunt un adevarat deliciu. Usor de preparat, muraturile insotesc orice friptura sau mancarica de cartofi ori fasole. Reteta cartavetilor in saramura o regasim la regratatul gastronom Radu Anton Roman, in lucrarea romanesti “Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti” (Editura…

- Garnitura nelipsita de pe mese, salata de rosii este un preparat usor si deosebit de sanatos. Exista insa cateva ingrediente care dau savoare mancarii. Reteta unei salate perfecte de rosii o aflam din cartea “Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti” (Editura Paideia), a regratatului gastronom Radu Anton…

- Deosebit de gustoase si usor de preparat, sarmalutele in foi de vita sunt un deliciu care nu lipseste de pe nicio masa in timpul verii. Reteta acestui fel de mancare deosebit, dar si ingredientele care dau savoare le regasim la reputatul gastronom Radu Anton Roman, in lucrarea “Bucate, vinuri si obiceiuri…

- Delicioasa si usor de preparat, ciorba de loboda este nelipsita primavara de pe mesele romanilor. Bogata in vitamine, mancarea se face cat ai clipi. Reteta gustosului preparat o regasim la regretatul gastronom Radu Anton Roman, in lucrarea “Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti” (Editura Paideia).

- Desert delicios, usor de preparat, asezonat cu nuci si stafide, checul din Banat se gateste rapid. Reteta pe care o regasim la Radu Anton Roman, regretatul gastronom, in lucrarea “Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti” (Editura Paideia), ne invata cum sa nu dam gres cu preparatul.

- Gustoasa si usor de preparat, ciorba de ciocanele este inlocuitorul perfect al celei de burta. Satioasa, mancarea munteneasca este gatita frecvent de gospodinele din Baragan. Reteta delicioasei ciorbe de ciocanele o regasim la regretatul gastronom Radu Anton Roman, in lucrarea gastronomiei romanesti,…

- Preparat desoebit de gustos, vechi de cand lumea, ciorba de salata verde se gateste rapid. Pasii prepararii mancarii delicioase ii regasim la Radu Anton Roman, regretatul gastronom, in lucrarea “Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti” (Editura Paideia).

- Deosebit de gustoasa, usor de preparat si savurata cu placere in orice anotimp, salata de vinete este un aperitiv nelipsit de pe mesele romanilor. Cu maioneza sau fara, reteta preparatului delicios o regasim la regretatul gastronom, Radu Anton Roman in lucrarea gastronomiei romanesti, “Bucate, vinuri…