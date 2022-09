Stiri pe aceeasi tema

- Producatorii susțin ca prețul ambalajelor s-a dublat fața de anul trecut, motiv pentru care sunt nevoiți sa creasca și prețurile de la raft. Asta pentru a nu da faliment.Fermierii ne avertizeaza ca ne vom confrunta cu majorari de prețuri și cu pana la 50% la carnea de porc, 30% la produsele lactate…

- Primarul Emil Boc a crescut la Rachițele și nu uita sa mearga in fiecare an la evenimentele unde se aduna producatorii locali, cei care muncesc mult ca sa țina tradiția in viața. In acest weekend, la Cluj-Napoca a fost organizata cea mai mare piața in aer liber pentru producatorii locali, a zecea…

- Mangalia a fost cea mai avantajoasa destinație de pe litoralul romanesc in aceasta vara, potrivit unui studiu publicat de o platforma online. Prețul mediu a fost de aproximativ 500 de lei pe noapte, in timp ce stațiunea Mamaia a inregistrat cele mai mari creșteri, cu un preț mediu de aproape 3.000…

- Ceapa, uleiul de floarea-soarelui, zaharul alb, untul si laptele (UHT) sunt produsele care s-au scumpit cel mai mult in acest an, arata o analiza a ZF facuta pe baza datelor de la Consiliul Concurentei. Mai exact, intre martie 2022 (luna in care a inceput razboiul ruso-ucrainean, iar inflatia a inceput…

- Pe piața de fructe și legume din Moldova, de mai bine de o luna, nivelul prețurilor medii angro la ceapa galbena nu a scazut sub 8 lei/kg. Astfel, pentru un kg de ceapa, moldovenii scot din buzunar aproape de doua ori mai mult decit anul trecut. Potrivit experților plarformei East-Fruit, in același…

- Șoferii vor plati maine, 22 iulie, pentru litrul de benzina cu 20 bani mai puțin, iar pentru cel la motorina cu un ban mai puțin. Agenția Naționala pentru Reglementare Energetica a afișat noile prețuri la pompa.

- Prețul legumelor de sezon obținute de producatorii locali sunt tot mai mari chiar daca sunt mai puțini cumparatori. Un kilogram de ceapa obținuta de producatorii salajeni costa intre 4 și 5 lei. Legumicultorii spun ca au fost nevoiți sa urce prețul din cauza scumpirii motorinei și a ingrașamintelor.…

- De astazi, 1 iulie, prețul unui bilet de calatorie cu troleibuzul sau autobuzul in raza municipiului Chișinau este 6 lei. Primaria anunța ca persoanele care folosesc frecvent transportul public pot sa-și procure abonamente, ce vor diminua prețul biletelor pana la cinci ori, in funcție de numarul calatoriilor…