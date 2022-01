Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman a rabufnit dupa ce s-a speculat ca s-a certat cu Marius Elisei. Totul a inceput dupa ce aceștia au postat niște mesaje pe rețelele de socializare. Fiica lui Petre Roman lamurește acum situația. Recent, Marius Elisei a postat un mesaj pe rețelele de socializare, care a starnit mari controverse.…

- Din pacate astazi s-a mai stins un nume mare al muzicii romanești. Victor Socaciu, cunoscutul cantareț de folk, a plecat dintre noi. Marina Almașan, fosta sa soție, a postat un mesaj trist pe rețelele de socializare.

- Dana Coteanu, cunoscuta sub numele de scena de Dana Marijuana, trece din nou printr-o desparțire. Cantareața de Hip-Hop a facut anunțul desparțirii de partenerui ei de viața pe rețelele de socializare, In urma cu puțin timp, vedeta spunea ca și-a gasit liniștea in brațele noului iubit, dupa ce a trecut…

- Dodo și Liviu Kevin au trait o poveste de dragoste, in care au fost de foarte multe ori puși la incercare, astfel ca, din nefericire, au ajuns sa se desparta. Ei bine, din rodul iubirii care a fost intre ei a rezultat și un copil, care a venit pe lume in urma cu cateva zile, insa acesta nu i-a unit…

- Andreea Antonescu este o prezența feminina foarte admirata din showbiz-ul romanesc, astfel ca de-a lungul anilor comunitatea ei de pe rețelele de socializare s-a marit considerabil. Ei bine, caci nu mai este un secret pentru mine faptul ca de ani buni se afla in divorț cu soțul ei, și nu de puține ori…

- In plin scandal de divorț de Laurențiu Reghecampf, Anamaria Prodan a postat un mesaj care a starnit curiozitatea fanilor. Ce a transmis in mijlocul desparțirii de antrenor și cum reușește sa fie femeia puternica: "Cea mai buna razbunare...".

- Rețelele de socializare sint strins legate de viața noastra personala: aici comunicam cu prietenii, menținem legatura cu familia și cautam noi relații. Internetul a oferit intregii lumi posibilitatea de a discuta unul cu altul și de a cunoaște oameni din alte orașe și țari. Dar, in pofida tuturor acestor…

- Cantareața de 29 de ani știe ce vrea de la viața sa pe termen scurt și mediu, pe langa o viața de familie implinita. Artista i-a dezvaluit lui Damian Draghici care sunt fricile sale cele mari Și artiștii din showbiz au temeri la fel ca oricare, nu doar emoții in stare pura. Adda, 29 de ani, i-a povestit…