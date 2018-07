Stiri pe aceeasi tema

- Copilul in varsta de 14 ani cautat, vineri, pe raul Olt, in zona localitații Bradu, din județul Sibiu, a fost gasit mort, dupa mai bine de doua ore. Primele cercetari arata ca baiatul a fost la scaldat cu un prieten, iar acesta din urma a fost salvat de un pescar, informeaza mediafax. Purtatorul…

- ”Suprafețele estimate afectate de inundațiile recente nu sunt definitive, deoarece nu sunt incheiate procesele verbale de constatare a pagubelor la nivel național. Principalele zone afectate de inundații au fost in judetele Covasna, Teleorman, Bacau, Brașov, Mehedinti, Olt, Dolj, Prahova, Botoșani,…

- REPARTIZARE COMPUTERIZATA LICEU 2018. Trei dintre elevii ramasi nerepartizati in prima etapa de admitere 2018 au avut medii peste 8. EDU.RO, Lista candidaților nerepartizați pe țara: 1 SHCHOLOKOVA K. KATERYNA 8.73 TRANSYLVANIA COLLEGE THE CAMBRIDGE INTERNATIONAL SCHOOL IN CLUJ CLUJ CLUJ…

- Saizeci de localitati din treisprezece judete au fost afectate de ploile torentiale si de furtunile din ultimele 24 de ore, anunta Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), precizand ca au fost inundate aproape 60 de locuinte, iar 82 de copaci s-au prabusit, 29 de masini fiind avariate,…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca va convoca Consiliului Suprem de Aparare al Tarii in sedinta. Presedintele se afla in aceste momente la Varsovia.Klaus Iohannis a explicat ca princilalul subiect pe ordinea de zi va fi pregatirea Summit ului de la Sibiu, din anul 2019. ...

- Aproximativ jumatate dintre romani nu s-ar muta din orasul in care traiesc, iar cei care vor sa o faca aspira la Cluj-Napoca (16%), Brasov (14%), Timisoara (10%) si Sibiu (8%). In Bucuresti sau la Iasi s-ar muta numai 4% din cei care isi doresc sa plece din orasul in care locuiesc acum.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, sambata, avertizari cod galben de ploi si grindina pentru 18 judete din tara. Potrivit ANM, pana la ora 15.30 este cod galben de ploi in judetele Hunedoara, Caras-Severin, Timis, Mehedinti, Valcea si Gorj, iar pana la ora 16.00 sunt sub avertizare…

- Zeci de fermieri din vestul țarii au participat, astazi, la Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara din Timișoara, la o intalnire cu un secretar de stat din Ministerul Agriculturii. Este vorba de Maricel Dima, care i-a informat pe participanții la eveniment despre oportunitațile de…