Stiri pe aceeasi tema

- Viața Roxanei Ciuhulescu s-a schimbat radical, in doar cateva luni. Vedeta cu cele mai lungi picioare din showbiz va deveni mama, pentru a doua oara, in luna iulie. Vedeta a avut probleme cu sarcina, chiar in timpul ultimei vacanțe petrecuta cu fiica sa și cu actualul soț.

- Maria Constantin nu mai sufera dupa divorțul cu Marcel Toader. Blondina și-a facut o schimbare radicala de look. Vedeta a postat imaginea pe Instagram, iar faii au fost uimiți de schimbare. Cantareața de muzica populara a renunțat la parul scurt și blond. Ea a optat pentru o peruca lunga, de culoare…

- Mirela Vaida este una dintre cele mai cunoscute prezențe de pe micile ecrane, dar cu toate acestea puțina lume știe cum a ajuns, de fapt, aceasta, vedeta la TV. Mirela Vaida, care are o familie fericita alaturi de soțul ei și de cei doi copii ai lor , este una dintre cele mai de succes prezentatoare…

- Dana Chera este insarcinata si se pregateste pentru venirea pe lume a celui de-al treilea copil al sau. Vedeta mai are o fata si un baiat, de 14 respectiv 11 ani, din mariajul anterior. Dana Chera, pe numele ei de acum, este fericita ca in curand un bebelus va aparea in viata ei si a noului ei partener…

- Maria Constantin sufera mult pentru ca nu poate petrece mai mult timp cu baiețelul ei, in varsta de 8 ani. De Craciun, artista nu și-a putut vedea copilul. Mai mult, aceasta a povestit in direct la tv, cum s-a schimbat viața ei, dupa desparțirea de Marcel Toader. Chiar daca o vezi mereu zambind, Maria…

- Este tot timpul cu zambetul pe buze, dar Claudia Patrașcanu are un secret dureros in familia sa. Claudia Patrașcanu, Claudia ex-Sexxy, este o cunoscuta cantareața din țara noastra. Vedeta este mereu cu zambetul pe buze, oriunde apare, și plina de veselie și energie. Dar, cu toate acestea, artista ascunde…