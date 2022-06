Cea mai gravă secetă din ultimii 70 de ani în Italia. Apă „cu porția” Seceta le face probleme italienilor, care au inceput sa introduca restricții in nordul Italiei. Este voba de peste 120 de comune din bazinul marelui fluviu Pad, unde sunt stabilite reguli stricte privind consumul de apa. Astfel, autoritațile au recomandat primarilor sa opreasca total alimentarea cu apa in timpul noptii și le-au cerut cetațenilor sa renunte la spalatul masinilor sau udarea gazonului si gradinilor de langa case, potrivit ObservatorNews. Aceasta este cea mai grava criza din ultimii 70 de ani, dupa cum susțin reprezentantii companiilor de distributie a apei, ceea ce ar putea sa afecteze… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

