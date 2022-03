Cea mai gravă secetă din ultimii 25 de ani la Arad. „Dacă nu vin ploile, producția este compromisă” Seceta din acest an creeaza probleme mari fermierilor, punand chiar in pericol campania de semanat in anumite zone ale țarii. In vestul judetului Arad, unde sunt cele mai fertile terenuri, fermierii se plang ca se confrunta cu cea mai grava seceta din ultimii 25 de ani, iar, din pacate, nu au cum sa irige, infrastructura fiind distrusa. De altfel, la acest moment, doar undeva la 2% din suprafața arabila din zona este irigata. Daca nu vin ploile, producția acestui an ar putea sa fie compromisa, atrag atenția agricultorii din zona, care solicita statului reabilitarea sistemelor de irigatii vechi,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

