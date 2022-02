Șapte milioane de ucraineni și-ar fi parasit casele din cauza razboiului, a declarat Janez Lenarcic, comisarul european pentru ajutor umanitar și management al crizelor, care vorbește despre cea mai grava criza umanitara din ultimii ani. „Asistam la ceea ce ar putea deveni cea mai mare criza umanitara de pe continentul nostru european in mulți, mulți ani. […] The post Cea mai grava criza umanitara din istorie. Ucraina anunța ca 7 MILIOANE de cetațeni au fugit din țara appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .