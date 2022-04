Stiri pe aceeasi tema

Vitalik in varsta de 7 ani a fost diagnosticat cu o tumoare suprarenala la inceputul lunii martie, cand razboiul era deja in curs. Baiatul a fost operat de medicii Centrului Medical Specializat pentru Copii din Ucraina de Vest, chiar in timpul unui raid aerian. Operația a fost un succes au spus medicii,…

Marți-miercuri va fi clar daca discuțiile dintre Rusia și Ucraina din Turcia dau ceva „promițator", a declarat Dmitri Peskov, secretarul de presa al președintelui rus, comentand declarația șefului Ceceniei, Ramzan Kadirov, despre lipsa de sens a procesului de negociere.

Sotia lui Dacian Ciolos, Valerie Ciolos-Villemin, si-a dezvaluit gandurile despre razboi, pe care spune ca l-a simtit mereu aproape, prin prisma faptului ca parintii si bunicii sai au luptat pe front si au fost dusi in lagar.

Un ofiter superior al marinei ruse a fost ucis, sustine Ucraina Autoritatile din Ucraina anunta ca a fost ucis in timpul ostilitatilor un ofiter superior de nava rus, potrivit BBC. Capitanul de prim rang Andrey Paliy a fost ucis in timpul unor lupte intense, a anuntat, duminica, Statul Major al Ucrainei,…

Un barbat a fost impuscat mortal, duminica, in timpul infruntarilor dintre suporterii echipelor braziliene Cruzeiro si Atletico Mineiro, care au avut loc la Belo-Horizonte (Brazilia), informeaza AFP, citat de news.ro.

Timpul de așteptare la Vama Nadlac II este vineri dimineața de 3 ore, potrivit aplicației Poiliției de frontiera, transmite Mediafax.

Contul de YouTube al lui Jerry Dyer, un pasionat de aviatie care s-a pozitionat vineri in apropierea aeroportului londonez Heathrow oferind in direct comentariile sale despre aterizarile pilotilor in timpul furtunii Eunice, a strans peste 6 milioane de vizualizari, relateaza AFP.