Stiri pe aceeasi tema

- Jocurile Olimpice de la Paris au inceput in forța sambata, la o zi dupa o ceremonie de deschidere fara precedent. Intr-unul dintre cele mai așteptate evenimente ale weekendului, inotatoarea australiana Ariarne Titmus și-a aparat cu succes titlul olimpic la 400 de metri liber, invingand-o pe adolescenta…

- Zhiying Zeng a debutat la Jocurile Olimpice la 58 de ani, in proba de tenis de masa de la Paris. Ea pierdut cu Mariana Sahakian, din Liban, scor 1-4. Nascuta in China, ea a concurat Jocurile Olimpice pentru Chile, țara in care s-a mutat in urma cu 35 de ani. Iar povestea ei a fost remarcata de Narcis…

- Zhiying Zeng, o sportiva cu o poveste incredibila, a reușit sa-și indeplineasca visul din copilarie la varsta de 58 de ani, calificandu-se la Jocurile Olimpice de la Paris 2024. Drumul ei spre aceasta realizare remarcabila a fost lung și plin de provocari. De la primele lovituri cu paleta de tenis de…

- Jocurile Olimpice din 2024 s-au deschis la Paris intr-un stil spectaculos, mii de sportivi navigand de-a lungul Senei pe langa podiumuri cu artiști inediți, in cadrul unei ceremonii de deschidere cum nu s-a mai vazut. Diversitatea a fost un punct central al evenimentului, iar unele momente artistice…

- Comitetul International Olimpic (CIO) a anuntat ca nu a avut niciun rol in decizia voleiului olandez de a include in lot un jucator de volei condamnat pentru viol in vederea Jocurilor de la Paris, o selectie extrem de criticata, relateaza Reuters. Steven van de Velde a fost condamnat la patru ani de…

- Europa se pregatește pentru prima perioada de vreme calda din aceasta vara, in timp ce Germania și țarile nordice vor avea temperaturi neobișnuit de ridicate saptamana viitoare. Riscul de valuri de caldura la Jocurile Olimpice de la Paris i-a facut pe organizatori sa se ingrijoreze in privința siguranței…

- Ioan Stefan Zara, candidatul la functia de primar al municipiului Sibiu, a intrat in cursa electorala si pentru Consiliul Local, unde candideaza impreuna cu toata familia, adica cu fratele, mama si bunica. „Familia Zara, o familie unita. Familia este ca o comunitate restransa. Ori de cate ori membrii…

- Președintele chinez Xi Jinping a declarat in timpul unei vizite in Ungaria ca Beijingul iși imbunatațește legaturile diplomatice cu Ungaria pentru a obține un parteneriat „pe toate planurile”. „Suntem dispuși sa luam acest lucru ca pe un nou punct de plecare pentru a impinge relațiile bilaterale și…