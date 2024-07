Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri baimarean Denis Repka, fondator al postului de radio Social FM și al Repka Electronics, a murit, joi, dupa ce s-a rasturnat cu motocicleta. ”Astazi, 25 iulie, la ora 14.21, Poliția municipiului Sighet Marmației a fost solicitata sa intervina la un accident de circulație produs pe DJ…

- Grav accident de circulație in aceasta dupa-amiaza pe DN 6, in județul Caras-Severin, la ieșire din Baile Herculane catre județul Mehedinți. In accident au fost implicate un ansamblu de vehicule și o motocicleta. In urma accidentului conducatorul motocicletei a decedat. „In acest moment se efectueaza…

- La Campionatul European de fotbal din Germania s a inregistrat, astazi, 16 16 iunie 2024, primul rezultat de egalitate, in meciul Danemarca ndash; Slovenia, incheiat cu scorul de 1 1.Danemarca a condus cu 1 0, in urma golului marcat de Christian Eriksen, in minutul 17, dar Slovenia a egalat in minutul…

- Un motocilist de 62 de ani, din Ungaria, a murit, intr-un accident produs duminica seara pe DN 19, in județul Satu Mare, scrie Mediafax.Potrivit IPJ Satu Mare, accidentul a avut loc pe DN 19, intre localitațile Livada și Calinești-Oaș.

- Cum s-a produs accidentul din Sannicoara, Apahida, județul ClujUn grav accident de circulație s-a produs in aceasta seara in Apahida, in apropiere de Lidl Sannicoara, in dreptul unei treceri la nivel cu calea ferata.Polițiștiii clujeni au declarat ca: ”Din cercetarile preliminare s-a constatat ca la…

- Un accident ingrozitor s-a produs, duminica dupa amiaza, in Valcea. Un barbat la varsta de 45 de ani a murit pe loc, in urma impactului cu un cap de pod. Traghedia s-a produs pe DN 67, in zona localitații Mihaești. Mașina pe care o conducea s-a facut praf.

- Un alt accident mortal pe fondul lipsei de experiența a conducatorului auto s-a petrecut astazi in Arges, acolo unde un tanar de 18 ani din Ungheni, aflat la volan, a acroșat un autoturism cu remorca, condus de un barbat in varsta de 47 de ani din Costești. Acesta din urma a intrat intr-un cap de […]