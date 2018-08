Stiri pe aceeasi tema

- Sunt 10 postliceale sanitare la nivelul judetului Alba, cu aproximativ 200 de absolventi anual. OAMGMAMR filiala Alba, a eliberat din 2015 pana in parezent, in jur de 200 de Certificate de conformitate sau Scrisori de recomandare de care au nevoie asistentii medicali pentru a profesa in strainatate.…

- In primul semestru al anului 2018, polițiștii Inspectoratului General pentru Imigrari – Direcția Migrație au asigurat managementul șederii și rezidenței pe teritoriul Romaniei celor peste 100 000 de persoane, straini din state terțe și cetațeni ai UE/SEE/CH. Au fost depistați 1259 de straini…

- Turneul Final al Campionatului Mondial si-a aflat campioana, Franta impunandu-se in finala cu Croatia cu scorul de 4-2. In ciuda faptului ca jucatorii croati au avut o posesie mai buna, ,,les bleus” au dominat tactic meciul, reusind sa fructifice aproape toate ocaziile avute. De altfel, pe langa foarte…

- Doi tineri din Romania au renunțat la joburi și au plecat in aventura vieții lor. Iulian Lupu, cunoscut in lumea virtuala sub numele de Mr. Travel, impreuna cu iubita lui, Ioana, au vizitat 30 de țari pana la varsta de 30 de ani. Povestea lor incepe de la un vis comun și curajul de a renunța la tot…

- Alba Blaj a anuntat transferul extremei Sonja Newcombe (30 de ani). Jucatoare in selectionata Statelor Unite, Newcombe a evoluat ultima oara in Brazilia, pentru Minas Belo Horizonte. "Bine ai venit, Sonja Newcombe! CSM Volei Alba Blaj anunta transferul voleibalistei…

- Aproape una din doua persoane din Europa are adesea discutii cu partenerul daca lumina ar trebui sa fie pornita sau oprita in anumite incaperi ale casei, releva un sondaj realizat la nivel european de E.ON si Kantar EMNID. Potrivit acestuia, 61% dintre romani au recunoscut ca le spun partenerilor de…

- Costa Rica – Serbia, in grupa E a Campionatului Mondial de Fotbal din Rusia 2018 (ora 15.00, TVR 1, TVR HD). „Tricolorii”, cu ochii pe viitorii adversari. COSTA RICA – SERBIA 0-0 (ora 15.00, TVR 1, TVR HD) Echipele probabile COSTA RICA: Navas – Gonzalez, Duarte, Acosta, Gamboa, Oviedo – Guzman, Borges,…